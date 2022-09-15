والدة الطفلة الناجية: رضيعتي حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض وقدرة الله عز وجل

الوكيل الاخباري - رصد

قالت الأم إسراء والدة الطفلة الرضيعة الناجية ملاك من حادثة اللويبدة إن رجوع طفلتها التي تبلغ الـ 4 شهور إليها معجزة.

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وأضافت اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن طفلتها حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض في غرفة لوحدها وذلك بقدرة الله عز وجل .



وفي التفاصيل روت الأم أنها تسكن في مبنى آخر وتركت طفلتها عند رفيقتها المقربة في عمارة اللويبدة وذهبت للعمل وحين عودتها لم تجد طفلتها وصديقتها وابنتها.



وأشارت أن صديقتها إيمان وابنتها آيلا توفاهم الله في غرفة أخرى في المنزل منوهة أن صديقتها توفيت وهي تحمل ابنتها آيلا على يديها.



وشكرت الأم إسراء الأجهزة الأمنية على وقفتهم في حادثة انهيار مبنى اللويبدة مضيفة أن طفلتها صحتها جيدة وستخرج اليوم من المستشفى .

