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الخميس، 08-12-2022 12:43 م

والد المنشد الأردني المشاعلة يدعو لمساندته والتصويت بمسابقة الشارقة

محمد2


الوكيل الإخباري - دعا مفتي لواء البتراء محمود المشاعلة لدعم والتصويت لابنه المنشد محمد المشاعلة الذي يمثل الأردنَّ في المنافسة على لقب برنامج «منشد الشارقة» في دورته الرابعة عشرة، التي تنطلق جولاتها في 15 كانون الأول الجاري على مسرح المجاز بالشارقة، بمشاركة الخبراء والمدربين الذين اختارهم البرنامج لتوجيه المتأهلين ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم من أصوات وعرض تراث بلدانهم في مجال الإنشاد.

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وأضاف والد الشاب المشاعلة عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" اليوم الخميس أنه يمكن دعم ابنه من خلال صفحة عبر الفيسبوك باسم " دعم ممثل الأردن في منشد الشارقة الموسم 14 محمد المشاعلة " والتي ستقوم لاحقاً بنشر رابط التصويت بعد انطلاق المنافسات الخميس القادم. ( رابط)


ونوه أن المشاركين في البرنامج يمثلون 12 دولة عربية منها الأردن والسعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب ومصر ودولة الإمارات.


يذكر أنه تقدم للمشاركة في البرنامج 34 مشاركاً في الأردن وترشح للبرنامج فقط الشاب المنشد محمد المشاعلة.


 




 

 


 

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