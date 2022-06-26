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الأحد، 26-06-2022 09:52 ص

وزارة الأوقاف: ننفق ملايين الدنانير على تعليم القرآن ولم نغلق أي مركز

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الوكيل الإخباري - رصد - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الأردن ينفق ملايين الدنانير سنويا على تعليم القرآن الكريم وتعلمه.اضافة اعلان


وقال الخلايلة في تصريح عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الأحد، إن الوزارة تنفق على أكثر من 2000 مركز قرآني دون أن تتقاضى أي مقابل من أي متعلم للقرآن الكريم، مؤكدا أنها لم تغلق ولن تغلق أي مركز قرآني.

وأضاف أن الوزارة تُحضر الآن لإقامة المسابقة الهاشمية التي توقفت خلال العامين الماضيين على المستوى الدولي والتي تشارك فيها في كل عام أكثر من 40 دولة.

وأشار الخلايلة إلى أن المسابقة الهاشمية على الرغم من تأثرها بجائحة كورونا إلا أنها استمرت على المستوى المحلي، متوقعا مشاركة أكثر من 50 دولة في المسابقة خلال العام الحالي والتي تصل قيمة جوائزها إلى 150 ألف دينار.

وشدد على أن الوزارة تدعم تعليم القرآن وفق الضوابط والأنظمة التي تسهل ضبط الأمور دون ارتكاب أي مخالفات، لافتا إلى قضية نادي الطفل القرآني التي أثيرت مؤخرا والتي أكدت فيها الوزارة على ضرورة تصويب الأمور مع التشديد على أهمية تعلم القرآن.

وتابع أن هناك 28 جمعية تراقبها الوزارة وتدعمها وتعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدا أهمية وجودها في تعليم القرآن وتعلمه.

 




 

 


 

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