وزارة الصحة: 185 مليون دينار قيمة عطاءات الأدوية للعام القادم

الوكيل الإخباري - خاص

قال مدير مديرية المشتريات والتزويد بوزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود إن قيمة عطاءات الأدوية للعام القادم 2024 ستبلغ 185 مليون دينار وستؤمن الدواء لـ 22 شهر تجنبا لانقطاع أي نوع دواء.

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وأضاف الزيود عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين إن قيمة عطاءات الأدوية في وزارة الصحة للعام الحالي تبلغ 110 مليون دينار.



وأكد على توفر دواء تجريتول "Tegretol cr tablet" المستخدم لعلاج بعض أمراض الأعصاب والصرع في مستشفيات الصحة بعد انقطاع دام لفترة بسبب الترتيبات المالية مع الشركة المستوردة .



وأشار أن جميع الادوية متوفرة في وزارة الصحة مشيراً أنه في حال انقطاع أي دواء سيتم توفير بديل له .



وكان مواطن اشتكى من عدم توفر دواء تجريتول في مستشفى الأميرة بديعة في اربد، والذي أدى إلى تعرض أخاه لمضاعفات صحية خطيرة أدت إلى كسر فكه من تشنجات الصرع بسبب عدم تلقيه الدواء .

