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الأحد، 16-10-2022 09:21 ص

وزارة المياه: تحويل فواتير المياه لشهرية اعتباراً من بداية العام القادم ولا رفع لأسعار المياه

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - رصد

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة عن توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهرياً بدل من الفواتير (الربعية / 3 شهور) وذلك اعتباراً من بداية العام القادم 2023 

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واكد سلامة في تصريحات خاصة عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" ان هذا التوجه يأتي للتخفيف على المواطنين ، وانه لن يكون هناك اي رفع لاسعار المياه على المواطنين .

وأشار سلامة أن الهدف من إصدار فواتير مياه شهرية للكشف عن وجود أي خلل أو عبث في المياه خلال شهر مؤكداً أن دفع فواتير المياه كل ثلاث شهور سيكون اختيارياً للمواطنين.

 




 




 

 


 

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