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الأحد، 19-05-2024 10:27 ص

وزيرة التنمية: لا تعطوهم ولدينا بياناتهم

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الوكيل الإخباري - رصد
دعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إلى التوقف عن منح المتسولين أي مبالغ مالية لردعهم عن التسول وخاصة الأطفال.

وقالت بني مصطفى، اليوم الأحد، "الذي يبث عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المتسولين يقومون باستغلال مشاعر الناس عن طريق استخدام الأطفال وذوي الإعاقة وحتى كبار السن لكسب التعاطف والحصول على الأموال والمساعدات بغير وجه حق.

وأضافت أن لدى الوزارة معلومات حول الأشخاص المتسولين والذين يضبط بعضهم مرتين باليوم الواحد، مشيرة في الوقت ذاته أن لدى الوزارة بيانات مثبتة لعائلات بأمس الحاجة إلى المساعدات بشكل حقيقي، داعية إلى تنظيم عملية التبرع وتوجيه المساعدات نحو مستحقيها بشكل فعلي.

وأشارت بني مصطفى إلى أن هناك دراسة لفتت إلى أن إعطاء أي طفل متسول مبلغ من المال يقلل من فرصة التحاقه بالمدرسة بنحو ثلاث مرات، مؤكدة أن مساعدة هؤلاء الأطفال تكمن بالتوقف عن منحهم المال.

وبيّنت أن الوزارة قامت بزيادة فرق التفتيش والرقابة على المتسولين وعملت على تكثيف الحملات الإعلامية لزيادة الوعي حول التسول والتوقف عن منح الأموال لهؤلاء الأشخاص، كما تستقبل الوزارة الشكاوى وأي ملاحظات حول التسول وخاصة حالات تسول الأطفال.

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