وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس، أن نسب النجاح "جيدة جدا" في مبحث الكيمياء.

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وبين أبو قديس ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان لجان معينة وضعت أسئلة الامتحان ضمن المقرر ، مشيرا إلى أن هنالك إجابة واحدة لكل سؤال ، وعكس ذلك ، سيتم دراسة اتخاذ الإجراء المناسب في حال تم اعتماد أكثر من إجابة من قبل الطالب.

ولفت في معرض حديثه للإعلامي محمّد الوكيل ، أن الأسئلة شاملة وموضوعية ، ضمن مواصفات معينة ، وتركز على الفهم والتطبيقات والتحليل .

وقال " الامتحان يقيس مخرجات التعليم ، وهو الوسيلة الوحيدة لتطبيق قبول الجامعات " ، منوّها أن هنالك العديد من الطلبة حصلوا على علامات كاملة .

وعن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ، أشار أبو قديس ، إلى أنه من المرجح أن يكون منتصف آب (8) القادم.

وقال إن هناك 207 ألف طالب وطالبة يقدمون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، و50 ألف معلم ومعلمة مشاركين في التنظيم والمراقبة، بالإضافة إلى وجود بروتوكول صحي يتم تطبيقه.

وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد وفي حال الاشتباه بإصابة بعض الطلبة فإنه يتم نقلهم إلى قاعة خاصة لتأدية الإمتحان، أما الطالب المصاب فإنه لن يُسمح المجيء لمركز الإمتحان".





وبين أن التعليم الوجاهي سيكون في موعده المقرر وذلك ، في الأول من أيلول (9) القادم ، ضمن اشتراطات صحية معينة ، و"بروتوكولات صحية ".

وعن عدد الطلبة المحرومين لمدة دورتين ،نتيجة لإدخالهم هواتف خلوية إلى قاعة الامتحان ، كشف أبو قديس أن عددهم (220) طالبا وطالبة من مختلف أنحاء المملكة .