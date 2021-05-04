وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد ابو قديس، أن الوزارة تعمل على تطعيم كافة الكوادر العاملة في المدارس ، لغايات العودة إليها، وفق خطة مدروسة.

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وتابع " سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد ، بعد تلقي المعلمين والهيئات العاملة في المدارس اللقاح ، ونتمنّى تحسّن الوضع الوبائي الراهن".

وبين أبو قديس ، الثلاثاء ، خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل، عبر " برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الهدف من حملة التطعيم الوصول إلى صيف آمن ، والعودة إلى التعليم الوجاهي، حيث معاناة كثيرين من التعليم عن بعد .

" نحو 150 ألف معلم ومعلمة في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة (...) ، ونتمنى من جميع المعلمين التسجيل من خلال المنصة ، لحمايتهم وعملا بالمصلحة العامة" ، وفق أبو قديس .

وعرّج على حملة تطعيم الهيئات التدريسية والإدارية العاملة في الجامعات ، حيث أشار أن هنالك خطة في هذا الشأن ، بعد عيد الفطر .

ولفت أبو قديس ، أن مراكز التطعيم الخاصَّة بالمعلمين في العاصمة عمان هي، مدرسة الملك عبد الله للتميز/ القويسمة، مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، ومدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا .

وكشف أنه لا يمكن للوزارة "أن تُلزم" المعلمين بالتطعيم ، وأضاف " لا نلزم أحدا على تلقي اللقاح ، فجميع اللقاحات آمنة ، ولا داعي للقلق (...) وأدعو كافة المعلمين للتسجيل عبر المنصة ".







