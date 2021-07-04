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الأحد، 04-07-2021 11:58 ص

عبر "برنامج الوكيل"

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

تربية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- كشف وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس بأن الوزارة تدرس السيناريوهات المحتملة لعودة المدارس وفق بروتوكول صحي ، وذلك في الأول من أيلول (9) القادم .

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ولفت الأحد ، خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الصف الذي كان يتسع إلى 30 طالباً قد يُسمح لأن يكون فيه 15 طالبا، منوها أن الأمر قيد الدراسة ".

وأشار للإعلامي محمد الوكيل، إلى أنه قد يكون هناك مجموعة من المدارس التي قد لا تستطيع أن تحقق هذا البروتوكول.

 

وزاد أبو قديس " لابد من دراسة آلية التعليم في هذه المدارس لضمان تطبيقه بالشكل الصحيح، بحيث قد يكون هناك تناوباً أو تعليما مدمجاً".



 




 

 


 

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