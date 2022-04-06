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الأربعاء، 06-04-2022 11:35 م

وزير التنمية لـ الوكيل : رصدنا حالات تسول الكتروني ليس لها علاقة بالعمل الخيري

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح انه يجب ان نتوقف عن اعطاء المتسول المال لنوقف هذه المهنة التي يمتهنها البعض . 

وبين ان جميع من يتم ضبطهم من المتسولين غير محتاجين للمال الامر الذي يدل ان التسول اصبح مهنة لكسب المال بالنسبة لهؤلاء .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء   ان شكاوى التسول التي وصلت الوزارة في الايام الاولى من رمضان تفوق جميع الايام خلال العام .

وبين انه اوعز بتكثيف الجولات لضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة خلال ايام الشهر الفضيل .

 واشار ان بعض المتسولين الذين يتم ضبطهم مدانين في قضايات مخدرات وغيرها من القضايا الجرمية  .

وبين ان الوزارة توافق على عدد كبير من الجمعيات الخيرية ونشجع على تبرع المواطنين لها .

واكد الوزير ان الوزارة تتابع حالات للتسول الالكتروني ، ورصدنا بعض الحالات التي ليس لها علاقة بالعمل الخيري ، ويتم تحويلها الى وحدة الجرائم الالكترونية ، ونحن على استعداد لتلقي اية ملاحظات حول هذا الامر .

واكد على استمرار الوزارة بالعمل على توجيهات جلالة الملك في توزيع مساعدات الطرود الغذائية وقسائم الشراء من المؤسسة العسكرية خلال شهر رمضان المبارك .

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آذار الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 820 متسولا، وأجرت 294 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 973 دينارا .

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