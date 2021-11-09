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الثلاثاء، 09-11-2021 09:43 ص

وزير التنمية لـ برنامج الوكيل : ظاهرة التسول أصبحت مهنة علينا الحد منها

وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح البرنامج


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أن ظاهرة التسول أصبحت مهنة ويجب الحد منها لتأثيرها على المجتمع بشكل سلبي.

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وأشار المفلح اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمواطن تعمل على مكافحة مهنة التسول بكافة الطرق والادوات.


وكان عدد من المواطنين تحدثوا عبر " برنامج الوكيل " عن انتشار ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق منوهين أنهم يتعرضون للخداع والكذب من قبل المتسولين .



 




 

 


 

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