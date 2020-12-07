وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، أن الوزارة ستعمل على تفعيل المنصة الخاصة ببرنامج تكافل 3 ، بتاريخ 19 من الشهر الجاري .

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ولفت المفلح ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك برنامجا خاصا لدعم عمال المياومة والذي يستهدف 100 ألف أسرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار خصصت من المساعدات الخارجية.



"وسيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من عمال المياومة في القطاع غير المنظم والأسر العفيفة من خلال المنصة ، او عن طريق تقديم طلبات من خلال المراكز المنتشرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة" ، وفق المفلح .



وأوضح للإعلامي محمد الوكيل أن العمالة غير المنظمة هي المستهدفة من قبل صندوق المعونة الوطنية، منوها أنه في حال وصول أكثر من 100 ألف طلب لتلقي الدعم سيتم النظر للأشخاص الأكثر تضررا.

(57) معيارا

وكشف المفلح ، أن هنالك 57 معيارا قياسيا ستوضع لاختيار المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي "المقدم للأسر الأشد فقرا وحاجة".



وأشار، أن 35 ألف أسرة جديدة تضاف إلى البرنامج الذي يستفيد منه في الأصل 50 ألف أسرة ليصبح مجموع المستفيدين 85 ألف أسرة من صندوق المعونة الوطنية.



وأردف قائلا " اعتبارا من بداية العام المقبل، يبدأ الدعم التكميلي بالوصول إلى الفئة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية".



وتبلغ القيمة التي سيحصل عليها كل عامل مياومة من 70 دينارا إلى 136 دينارا، مبيّنا أن المبلغ سيدفع على مدى سنة كاملة بترتيبات كل شهرين دفعة.

وعرّج في حديثه على الفرق بين الراتب الشهري ، والدعم التكميلي ، حيث بيّن أن الراتب شهري ، يتم بشكل شهري ، للأسر المستهدفة ، بينما الدعم التكميلي يكون من خلال صرفها لشهرين أو (3) أشهر .

وأضاف المفلح ، أنه بإمكان الأشخاص الذين لا ينطوون تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، التقدم بطلب للاستفادة من المعونة الوطنية ، ودراسة الحالة ، من أجل تحديد إمكانية صرف راتب له .



