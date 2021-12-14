وزير التنمية : 60% من منتفعي المراكز الإيوائية لم يتلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن رياض المفلح أن حالة المنتفعين في مركز جرش للرعاية والتأهيل الذين سجلت إصابتهم بفيروس كورونا جيدة ويتم متابعتهم من الكوادر الطبية في مستشفيات إربد والعاصمة عمان منوها أن عددهم ٢٨ شخص بين ١١أنثى و١٧ذكر .



وتوقع المفلح اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" خروج من تم نقلهم إلى المستشفى خلال يومين منوها أنهم بين الأعمار ٢٢ إلى ٥٥ عاما.



وأضاف أن نسبة ٦٠٪ من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الإيوائية لم يتلقوا لقاح كورونا برغبة من أهاليهم .



وذكر المفلح ان الوزارة مستمرة بالحد من ظاهرة التسول في المملكة .



