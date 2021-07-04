الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأحد، 04-07-2021 10:57 ص

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

خالد


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات أن هنالك ارتفاعا عالميا في المواشي، مشيرا أنه تم تقديم تسهيلات للعاملين في هذا القطاع ، تحسّبا من رفع تكلفتها في السوق المحلي.

اضافة اعلان

 

ولفت الحنيفات ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ،أن سعر الأضحية البلدية يتراوح ما بين (180- 220) دينارا.

 

وعرج على التحديات المتعلقة في مسألة الشحن ، وأردف قائلا " التحديات تحت السيطرة".

" يوجد 240 ألف رأس محلي ، و250 ألف رأس مستوردة من رومانيا وهنغاريا وإسبانيا ، وتسدّ حاجة السوق المحلي" وفق الحنيفات .

 

وبين أن الوزارة بصدد فتح باب الاستيراد من جيبوتي وروسيا وفنزويلا، إلا أن الوقت لم يسمح بذلك قبل عيد الأضحى .

 

وأشار في حديثه للإعلامي محمّد الوكيل ، انه سيتم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة ، من خلال لجان خاصة ، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين .

 

وزاد " ظروف ارسال الشحن من السودان في وقت سابق تسبّبت بعدم جودة إحدى الشحنات المستوردة من البلاد - السودان -  ، علما أن اللحوم السودانية من أفضل اللحوم".

 

"تم الترتيب والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمّان الكبرى ، بشأن أماكن بيع الأضاحي ، وفق ما تراه مناسبا ، وسيكون ذلك خلال أسبوع " ، بحسب الحنيفات.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تربية

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

بر

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

برنامج

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من غد الأحد

جيش 2

تهنئة من برنامج الوكيل للوطن والملك

عدي

برنامج الوكيل يهنئ القيادة الهاشمية بـ عيد الجلوس الملكي

عراق

مناطق في عراق الأمير .. بلا صرف صحي