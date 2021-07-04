وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات أن هنالك ارتفاعا عالميا في المواشي، مشيرا أنه تم تقديم تسهيلات للعاملين في هذا القطاع ، تحسّبا من رفع تكلفتها في السوق المحلي.

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ولفت الحنيفات ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ،أن سعر الأضحية البلدية يتراوح ما بين (180- 220) دينارا.

وعرج على التحديات المتعلقة في مسألة الشحن ، وأردف قائلا " التحديات تحت السيطرة".





" يوجد 240 ألف رأس محلي ، و250 ألف رأس مستوردة من رومانيا وهنغاريا وإسبانيا ، وتسدّ حاجة السوق المحلي" وفق الحنيفات .

وبين أن الوزارة بصدد فتح باب الاستيراد من جيبوتي وروسيا وفنزويلا، إلا أن الوقت لم يسمح بذلك قبل عيد الأضحى .



وأشار في حديثه للإعلامي محمّد الوكيل ، انه سيتم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة ، من خلال لجان خاصة ، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين .

وزاد " ظروف ارسال الشحن من السودان في وقت سابق تسبّبت بعدم جودة إحدى الشحنات المستوردة من البلاد - السودان - ، علما أن اللحوم السودانية من أفضل اللحوم".

"تم الترتيب والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمّان الكبرى ، بشأن أماكن بيع الأضاحي ، وفق ما تراه مناسبا ، وسيكون ذلك خلال أسبوع " ، بحسب الحنيفات.