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الإثنين، 01-02-2021 11:04 ص

وزير الصحة لـ برنامج الوكيل : المقصود ليس التخويف وليس لدينا ما نخفيه

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان تم اعداد خطة وطنية واضحة للتطعيم مشيرا الى ان هناك كمية قليلة من اللقاحات حاليا والمقدرة بـ 80 الف جرعة وتم اعطاء الجرعة الاولى لـ 40 الف شخص حيث سيتم البدء باخذ الجرعة الثانية يوم غد الثلاثاء .

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واكد عبيدات ان توفر المطعوم يرتبط بعوامل ومعطيات عالمية مشيرا الى ان الاسابيع القادمة ستشهد تطعيم ما يقارب 70 الف شخص باليوم .

 

واكد عبيدات ان التجهيزات موجودة موجها رسالة للمواطنين بان يسجلوا لاخذ المطاعيم وان هناك كميات قادمة الى المملكة من المطاعيم مشيرا الى ان برنامج اخذ المطاعيم جيد وعادل .

 

واشار عبيدات الى انه عند توفر اللقاحات سيتم شمول فئات جديدة ضمن برنامج التطعيم . 

 

واكد عبيدات ان تصريحات وزارة الصحة امس ليست من باب التخويف ولكن هي حقائق وامر واقع ويجب علينا جميعا التكاتف للخلاص من الجائحة . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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