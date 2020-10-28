وزير الصحة يطمئن الأردنيين بشأن كورونا ويكشف سبب تناقض الفحوصات -فيديو

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات ، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، تشمل كافة المختبرات ، سواء أكانت في القطاع الحكومي ، أو الخاص ، أو الخدمات الملكية.

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وأشار عبيدات ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك برنامج إلكتروني ، يتم من خلاله تزويد وزارة الصحة بالإصابات في مختلف مناطق المملكة .

وأوضح للإعلامي محمّد الوكيل ، أن هنالك سببا لتناقض نتائج الفحوصات بين المختبرات ، وعزا ذلك إلى أن كمية الفيروس قد لا تكون ظاهرة عندما يتم الفحص ، ويظهر في أحيانا أخرى ، عدا عن أسباب تقنيّة .

وبين أن ارتفاع درجة حرارة الجسم ، يعتبر مؤشرا بعدم تعافي المصاب من فيروس كورونا، منوها في حال عدم توفّر ظروف مناسبة في المنزل لغايات الحجر ، فإنه يجدر استقباله في أحد المستشفيات .

وشدّد عبيدات على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية ، خاصة التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، والتعقيم ، التي من شأنها الحدّ من انتشار الفيروس .

وزاد " بعد الذروة ، ستنخفض أعداد الإصابات ، في حال الالتزام ، ونأمل أن يكون هنالك مطاعيم في الأشهر القليلة القادمة ، إلا أن دولا أوروبية شهدت الذروة ثم عادت للانخفاض ، وبعدها عادت للزيادة".

وأشار ، أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعي "جيدة" لمصابي الفيروس ، وسيتم معالجة مواضع الخلل فيما يتعلق بعدد الأسرّة.

وعلّق على ارتفاع عدد الوفيات بكورونا ، قائلا " من يتوفي بالفيروس يعاني من أمراض مزمنة ، وقد يكون كبيرا في السن ، حيث أن مناعة تلك الفئات تكون قليلة امام الفيروس ما يؤدي إلى الوفاة".

وعبّر عن تفاؤله بوجود لقاح خلال فترة وجيزة ، معوّلا على المواطنين وعيهم ، وقال " أتفاءل بوجود لقاح العام القادم".

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