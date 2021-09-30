الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 09:21 ص

وزير العمل يتعهّد بتخفيض رسوم تصاريح العمل

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الوكيل الإخباري - تعهّد وزير العمل يوسف الشمالي ، بالوقوف على تحديات القطاع السياحي ، بتخفيض رسوم تصاريح العمل ، على ضوء شكوى بشأن تحديات القطاع نتيجة جائحة كورونا وصلت " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا".

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جاء ذلك وفق ما أشار إليه مواطن حيث يعمل في أحد الفنادق الخميس أنه فور التواصل مع " برنامج الوكيل" قبل أيام ، تواصل وزير العمل معه ، بشأن رسوم تصاريح العمل وتحديات استقدام العاملين في القطاع السياحي  ، حيث أكد الشمالي له بأنه سيتابع تحدّيات القطاع للوقوف على هموم ومشاكل الموظفين .

وبين الشمالي للإعلامي محمد الوكيل في وقت سابق أن السماح باستقدام العمالة المتخصصة يهدف إلى المساهمة في تحفيز الأردنيين على الإقبال على القطاع السياحي للتخفيف من وطأة البطالة في المملكة ، علما أن هنالك ارتفاعا في تكلفة استقدامها من الخارج والتي تكلف للشخص الواحد 2500 دينار سنويا ( أنقر هنا )  .

 

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