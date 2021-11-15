124 ألف مركبة تم فحصها منذ بدء حملة الشتاء و15% منها جاهزة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



124 ألف مركبة تم فحصها خلال الحملة المرورية في فصل الشتاء و 15% منها جاهزة و حاصلة على جاهزية فنية موزعة على رقباء إدارة السير والدوريات الخارجية وفق مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الصعوب.

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وأضاف الصعوب اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يتم إعطاء مهلة أسبوع للمركبة المخالفة لتصويب أوضاعها دون مخالفتها أو الحجز على رخصها .



ودعا المواطنين إلى إرسال رسالة عبر الواتساب (0770999030) للشكاوى والملاحظات بشأن الحملة المرورية خلال فصل الشتاء .



وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية ( السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج، وغيرها.

