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3642 طالب تقدموا لمنحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب

الإثنين، 20-12-2021 08:27 ص

3642 طالب تقدموا لمنحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال مدير وحدة القبول الموحد والناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن 3642 طالب تقدموا لمنحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب إلى يوم أمس الأحد.

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وأضاف الخطيب اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ان عدد الطلبة المتقدمين للمنحة من الدورة الصيفية بلغ 2463 طالب ومن الدورة التكميلية 1179 طالب.


ويذكر أن المنحة متاحة لـ 2300 طالب شاملة تكاليف الدراسة كاملة بالإضافة إلى مبلغ بدل مواصلات للطالب.


وكان قد وجه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس أمس الأحد رئاسة الوزراء مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لايقاف العمل بنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام والتشريعات التي استند عليها وذلك بعد طرح برنامج الوكيل للقضية.





 




 

 


 

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