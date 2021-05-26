الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 09:04 ص

تزامنا مع احتفال المملكة بـ"عيد الاستقلال"

64 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الثلاثاء

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المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - أوضح الإعلامي محمد الوكيل، أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، كشف عن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء ، تزامنا مع احتفال المملكة بـ"عيد الاستقلال" ، والذي بلغ نحو (64) ألف شخص.

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وأشار الإعلامي الوكيل ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك إقبالا واضحا ، من قبل المواطنين على تلقي اللقاح ، وفق أرقام وزارة الصحة في هذا الشأن .

 

ولفت أن فتح القطاعات يتطلب تلقي المطعوم من أجل العمل على كبح انتشار الوباء ، مشددا على أهمية التشجيع على أخذه ، عملا بالمصلحة العامة ، وحفاظا على الصحة.

 

 

 

 




 

 


 

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