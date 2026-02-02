أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء

وقال شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" إنهم سمعوا صراخ الطفل أثناء تعرضه للعقر، قبل أن يتمكن أحد أشقائه من تخليصه من الكلب.
وأضاف الشهود أن الطفل نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.
وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "الوكيل الإخباري" — ويتحفظ الموقع على نشره — الإصابات المؤسفة التي تعرض لها الطفل في الرأس والقدم نتيجة الهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
جدل حول تعرض طالبة لعضة "جرذون" داخل مدرسة في البيادر والتربية تنفي تسجيل إصابة
-
الكهرباء الاردنية: 60 مليون دينار فواتير متأخرة على المشتركين تم تقسيطها على المواطنين
-
النقل البري لـ "برنامج الوكيل": حزمة تحسينات تدريجية لتعزيز خدمات النقل العام في المملكة
-
علان يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأحد رغم إغلاق الأسواق العالمية
-
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها .. النوتي يطمئن الأردنيين
-
العثور على الحاج جمال دبش متوفيا بعد تغيبه عن المنزل منذ 7 أشهر
-
2117 شقة و1551 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني
-
أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف