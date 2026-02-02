أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء

03:44 م

الوكيل الإخباري- تعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لهجوم من كلب ضال، أمام منزل عائلته في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، ما أدى إلى إصابته بعدة جروح في الرأس والفخذ.





وقال شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" إنهم سمعوا صراخ الطفل أثناء تعرضه للعقر، قبل أن يتمكن أحد أشقائه من تخليصه من الكلب.



وأضاف الشهود أن الطفل نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.



وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "الوكيل الإخباري" — ويتحفظ الموقع على نشره — الإصابات المؤسفة التي تعرض لها الطفل في الرأس والقدم نتيجة الهجوم.

