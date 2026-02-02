الإثنين 2026-02-02 04:53 م

أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء

أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء
أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء
 
الإثنين، 02-02-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري-   تعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لهجوم من كلب ضال، أمام منزل عائلته في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، ما أدى إلى إصابته بعدة جروح في الرأس والفخذ.اضافة اعلان


وقال شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" إنهم سمعوا صراخ الطفل أثناء تعرضه للعقر، قبل أن يتمكن أحد أشقائه من تخليصه من الكلب.

وأضاف الشهود أن الطفل نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "الوكيل الإخباري" — ويتحفظ الموقع على نشره — الإصابات المؤسفة التي تعرض لها الطفل في الرأس والقدم نتيجة الهجوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الصفدي يهاتف عراقجي.. وهذا ما جرى

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية "تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية

بدرية البلبيسي

أخبار محلية البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة

رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية

أخبار محلية رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية

ا

أخبار محلية وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك

ل

أخبار الشركات "طلبات" الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة

ا

أخبار محلية الأردن وإسبانيا يبحثان التحضيرات لإطار شراكة قطرية جديدة 2026-2029

ب

شؤون برلمانية "التربية والتعليم" النيابية تزور جامعة مؤتة وتبحث تطوير التعليم العالي



 






الأكثر مشاهدة