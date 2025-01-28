أستاذ اقتصاد يدعو الحكومة للتقشف

الوكيل الإخباري- دعا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عاطف بني عطا الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية لتقليل أثر وقف المساعدات المالية من الولايات المتحدة الامريكية كون هذه المساعدات تدخل في الموازنة العامة لسنة 2025.

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وقال بني عطا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن بلد غني بالموارد سواءً الطبيعية أو الصناعات والصادرات، داعيا إلى استغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل بدلا من الاعتماد على المساعدات والقروض.



وأضاف أن جزء كبير من المساعدات الأمريكية يذهب للجوانب الأمنية واللوجستية من تدريب وتأهيل، وهي لا تتناسب مع ما يقدمه الأردن للولايات المتحدة مع دوره في المنطقة.



وأشار بني عطا إلى أن الأردن قادر على تجاوز أي آثار وتغيرات قد تطرأ على الموازنة، ويمكن من خلال إجراء بعض المناقلات المالية في الموازنة واتخاذ إجراءات اقتصادية حصيفة تقليل تلك الآثار وبالتالي استثمار الفرصة للاعتماد على الذات بشكل أكبر.



وبيّن أن على الحكومة أن تصارح المواطنين بالخطوات الاقتصادية التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة لتتواءم مع المتغيرات الجديدة بما يتناسب مع الموقف الشعبي والرسمي من قضايا التهجير والوطن البديل ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أراضيه.