الثلاثاء 2026-01-20 01:21 م

أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

ا
تصاعد أعمدة الدخان إثر التدريبات
 
الثلاثاء، 20-01-2026 12:51 م

الوكيل الإخباري- تداولت صفحات أن مدينة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، شهدت خلال الساعات الماضية سماع دوي انفجارات قوية، امتد أثرها الصوتي بشكل واضح ليصل إلى مدينة العقبة. فيما أثار تتابع هذه الأصوات تساؤلات لدى السكان حول طبيعة ما يجري.

اضافة اعلان


ووفقاً لما تم تداوله ضمن صفحات بأن هذه الأصوات ناتجة عن تدريبات عسكرية دورية ومجدولة مسبقاً يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية لإيلات. وتتضمن هذه المناورات استخدام ذخيرة حية في مناطق التدريب المخصصة.


ونظراً للطبيعة الجغرافية لخليج العقبة، حيث تحيط الجبال بالمياه من عدة جهات، فإن الأصوات تنتقل بسهولة عبر المسطح المائي وتتضخم بفعل الصدى، مما يجعل سكان مدينة العقبة يشعرون بقوة بصوت الانفجارات رغم أنها تجري في الجانب الآخر من الحدود.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير الموت يفجع مطرب مصري شهير

ل

عربي ودولي اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران

اا

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول مصانع "العصير" في الأردن

ل

أخبار محلية الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

أخبار محلية تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

ا

خاص بالوكيل أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة