أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

الوكيل الإخباري- تداولت صفحات أن مدينة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، شهدت خلال الساعات الماضية سماع دوي انفجارات قوية، امتد أثرها الصوتي بشكل واضح ليصل إلى مدينة العقبة. فيما أثار تتابع هذه الأصوات تساؤلات لدى السكان حول طبيعة ما يجري.

ووفقاً لما تم تداوله ضمن صفحات بأن هذه الأصوات ناتجة عن تدريبات عسكرية دورية ومجدولة مسبقاً يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية لإيلات. وتتضمن هذه المناورات استخدام ذخيرة حية في مناطق التدريب المخصصة.