أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

ووفقاً لما تم تداوله ضمن صفحات بأن هذه الأصوات ناتجة عن تدريبات عسكرية دورية ومجدولة مسبقاً يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية لإيلات. وتتضمن هذه المناورات استخدام ذخيرة حية في مناطق التدريب المخصصة.
ونظراً للطبيعة الجغرافية لخليج العقبة، حيث تحيط الجبال بالمياه من عدة جهات، فإن الأصوات تنتقل بسهولة عبر المسطح المائي وتتضخم بفعل الصدى، مما يجعل سكان مدينة العقبة يشعرون بقوة بصوت الانفجارات رغم أنها تجري في الجانب الآخر من الحدود.
