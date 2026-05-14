أكثر من 100 منزل في حي الحناحنة بعين الباشا يواجهون العزلة بسبب الطرق المتهالكة

الوكيل الإخباري- اشتكى سكان حي الحناحنة في منطقة السليحي التابعة لـ بلدية عين الباشا الجديدة من تردي واقع البنية التحتية في منطقتهم، مؤكدين أنهم يواجهون ظروفًا معيشية صعبة منذ عام 2019، رغم التزامهم بالحصول على التراخيص القانونية ودفع ضريبة المسقفات بشكل منتظم.





وأوضح السكان، في شكوى وصلت إلى "الوكيل الإخباري"، أن الحي الذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية لا يزال يفتقر إلى تعبيد الطرق وربطه بشبكة الصرف الصحي، ما تسبب بمعاناة يومية للمئات من السكان.



وأشار الأهالي إلى أن الطرق تتحول خلال فصل الشتاء إلى برك من الطين تعزل الحي بالكامل، فيما تتسبب الأتربة والغبار صيفًا بأضرار للسكان والمنازل، لافتين إلى أن حافلات المدارس ومركبات توزيع الغاز ترفض دخول المنطقة بسبب سوء الطرق.



وأضافوا أنهم اضطروا إلى جمع تبرعات شخصية لفرش مادة "البيس كورس"، إلا أن مياه الأمطار جرفتها مؤخرًا، مؤكدين أن البلدية طرحت عطاءات تعبيد في عام 2023 والعام الحالي، لكن الأولويات ذهبت – وفق شكواهم – إلى مناطق أخرى، رغم الوعود المتكررة بتنفيذ المشروع.



كما أشاروا إلى وجود عبارة مياه عند مدخل الحي تربطه بالشارع الرئيسي وتفاقم المشكلة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم.





