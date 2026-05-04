أمانة عمّان تحظر بيع الخضار والفواكه في السوق المركزي عبر "اللايف" وتتوعّد المخالفين

وأكدت الأمانة، وفق تعميم وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن هذه الممارسات تنعكس سلبًا على حقوق المزارعين وتلحق بهم الضرر، كما أنها تُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (20) لسنة 2025.
وأوضحت أن النظام ينص على أن عمليات البيع يجب أن تتم من خلال المزاد العلني، مع الإعلان بشكل واضح عن ساعات بدء البيع وساعات إغلاقه، بما يضمن الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف داخل السوق.
ودعت الأمانة كافة الوسطاء إلى الامتناع عن إجراء أي عمليات دلالة أو بيع عبر البث المباشر، والالتزام التام بإجراءات المزاودة المعلنة، مع الإفصاح الواضح عن سعر البيع وأعلى سعر للمزاودة، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمانًا لتطبيق التعليمات المعمول بها.
وشددت أمانة عمّان على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الوسطاء المخالفين في حال استمرار هذه الممارسات.
