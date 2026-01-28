أمانة عمان: تعديل مرتقب على نظام الأبنية قد يبدأ تطبيقه بعد شهرين

وأوضح أبو عرابي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التعديل المرتقب سيراعي أقدمية التجاوزات والأبنية فيما يتعلق بالرسوم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيلغي الخصومات المعمول بها حاليًا، لافتًا إلى أن مشروع النظام موجود الآن لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء.
وبيّن أن الأمانة كانت قد أصدرت في عام 2022 قرارًا بتخفيض الرسوم بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات، حتى شهر حزيران 2025.
