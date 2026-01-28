أمانة عمان: تعديل مرتقب على نظام الأبنية قد يبدأ تطبيقه بعد شهرين

الوكيل الإخباري- كشف نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى، المهندس زياد أبو عرابي، إن الأمانة تعمل على تعديل جديد لنظام الأبنية قد يبدأ سريانه اعتبارًا من 1 آذار أو 1 نيسان المقبلين.



وأوضح أبو عرابي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التعديل المرتقب سيراعي أقدمية التجاوزات والأبنية فيما يتعلق بالرسوم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيلغي الخصومات المعمول بها حاليًا، لافتًا إلى أن مشروع النظام موجود الآن لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء.



وبيّن أن الأمانة كانت قد أصدرت في عام 2022 قرارًا بتخفيض الرسوم بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات، حتى شهر حزيران 2025.

