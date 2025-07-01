الثلاثاء 2025-07-01 11:37 ص
 

إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو

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جانب من الحريق
 
الثلاثاء، 01-07-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر الدفاع المدني، صباح الثلاثاء، حريقا شبّ في مركبة بمنطقة الياسمين في العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني أخمدوا الحريق مباشرة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

 

 
gnews

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