إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر الدفاع المدني، صباح الثلاثاء، حريقا شبّ في مركبة بمنطقة الياسمين في العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني أخمدوا الحريق مباشرة، فيما لم يبلغ عن إصابات.