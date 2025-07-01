إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني أخمدوا الحريق مباشرة، فيما لم يبلغ عن إصابات.
كوادر الدفاع المدني تخمد حريق شب بسيارة في منطقة الياسمين #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/qiGwh8GSjB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 1, 2025
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