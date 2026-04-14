إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

الوكيل الإخباري - رجح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين صدور إرادة ملكية سامية بشأن الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا.

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإرادة الملكية المرتقبة التي ستصدر قبل انتهاء موعدها ستكون إما بفض الدورة العادية التي بدأت في 2025/10/26 أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن فض الدورة العادية لمجلس الأمة هي استحقاق دستوري حيث تمتد الدورة العادية لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ دعوة المجلس للاجتماع.