إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد

وقال مصدر أمني مساء الأربعاء، إن الأجهزة المعنية تعاملت مع الحادث، وتم إيقاف التسرب وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة حسنة.
وأضاف أن الأجهزة الامنية باشرت التحقيق بالحادثة.
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