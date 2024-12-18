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إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 18-12-2024 07:11 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أصيب عدد من المواطنين بضيق التنفس اثر تسرب للغاز المستخدم في تنقية المياه من احدى الأسطوانات داخل مستودع للخردة بمنطقة فوعرة في محافظة اربد.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني مساء الأربعاء، إن الأجهزة المعنية تعاملت مع الحادث، وتم إيقاف التسرب وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة حسنة.

وأضاف أن الأجهزة الامنية باشرت التحقيق بالحادثة.
 
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