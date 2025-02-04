إصابات بحريق مطبخ في شقة بعمان

-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية والتعليم: الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين
-
التعليم العالي تنفي أي توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض
-
مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب
-
الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض
-
وزارة المياه: خطة طوارئ استعداداً للمنخفض وسنتعامل مع ملاحظات المواطنين
-
توقعات بارتفاع الطلب على الغاز اعتباراً من الغد .. والمصفاة: كميات الغاز متوفرة
-
الكهرباء الأردنية تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي القادم
-
حريق كبير يلتهم 3 محلات ومركبتين في الوحدات