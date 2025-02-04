 
الثلاثاء 2025-02-04 03:22 م
 

إصابات بحريق مطبخ في شقة بعمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 04-02-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شب حريق امس في مطبخ إحدى الشقق في عمارة  بمنطقة الجبل الأخضر في حي نزال .

اضافة اعلان

 

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحريق اصابتين بحروق من الدرجة الثانية واسعفوا إلى مستشفى البشير.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية "القانونية النيابية" تلتقي فريق الزمالة البرلمانية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

خاص بالوكيل توقف نظام مخالفات السير والتأمين المتكرر يربك العمل في مراكز الترخيص

ل

شؤون برلمانية "إعلام النواب": الأردن يواصل تمكين الشباب سياسيا وتطوير مشاركتهم المجتمعية

الرئيس الألماني يصل الأردن

أخبار محلية الرئيس الألماني يصل الأردن

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تطور منظومات حرب إلكترونية جديدة لغواصاتها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع أوزبكستان

ق

المرأة والجمال 5 أخطاء يجب تجنبها للحفاظ على جمال بشرتك وشعرك

محمية ضانا

أخبار محلية بدء إعادة تأهيل بساتين المزارعين في ضانا



 




الأكثر مشاهدة