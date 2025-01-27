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إصابة بحادث سير في الشميساني (صور)

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الإثنين، 27-01-2025 08:07 ص

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- وقع حادث سير بين مركبتين ما بعد اشارات الفيلاروزا باتجاه وهبي تماري/ الشميساني نتج عنه اصابة واحدة وفقا لادارة السير . 

وبينت ادارة السير لـ "الوكيل الاخباري " بان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث

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