إصابة بحادث سير في الشميساني (صور)

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- وقع حادث سير بين مركبتين ما بعد اشارات الفيلاروزا باتجاه وهبي تماري/ الشميساني نتج عنه اصابة واحدة وفقا لادارة السير .



وبينت ادارة السير لـ "الوكيل الاخباري " بان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث





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