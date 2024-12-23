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إصابة بسبب انفجار "طنجرة ضغط" في إربد

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أصيب شخص ، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار قدر الضغط (طنجرة الضغط) في إحدى عربات بيع الفول في إربد.

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وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ، ان قدر الضغط في عربة لبيع الفول انفجر اثناء تواجد العربة امام احد المجمعات التجارية بمنطقة الوسط التجاري بإربد ، ما أدى الى إصابة شخص ، حيث اسعف الى مستشفى الأميرة بسمه وحالته العامة متوسطة . 

 
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