إصابة بسبب انفجار "طنجرة ضغط" في إربد

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ، ان قدر الضغط في عربة لبيع الفول انفجر اثناء تواجد العربة امام احد المجمعات التجارية بمنطقة الوسط التجاري بإربد ، ما أدى الى إصابة شخص ، حيث اسعف الى مستشفى الأميرة بسمه وحالته العامة متوسطة .
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