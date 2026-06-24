إصابة شاب بكسر في الكاحل خلال تدافع الساحة الهاشمية.. ووالده يروي التفاصيل

وقال طريش لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" إن نجله أصيب بكسر في الكاحل، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية اليوم، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج مجانًا.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن أن 9 أشخاص أُسعفوا إلى المستشفى إثر إصابتهم خلال حادثة التدافع داخل الساحة الهاشمية وسط العاصمة فجر الثلاثاء، مبينًا أن أحد المصابين فارق الحياة، فيما غادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء مصاب واحد بقي لتلقي العلاج نتيجة إصابة في القدم، فيما وُصفت باقي الإصابات بالحسنة والمتوسطة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفى وإبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات، فيما أُحيلت الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
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