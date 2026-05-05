الثلاثاء 2026-05-05 05:05 م

إصابة طفل بجروح في الرأس والوجه إثر اعتداء كلب في الرصيفة

الثلاثاء، 05-05-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري- تعرّض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، اليوم الثلاثاء، لاعتداء من قبل كلب في حي الجندي بمنطقة الرصيفة، وذلك أثناء تواجده أمام منزل عائلته، ما أسفر عن إصابته بجروح غائرة في منطقة الرأس والوجه.


وبحسب ما أفاد والد الطفل لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الحادثة أدت إلى حاجة الطفل لتلقي العلاج وإجراء غرز في منطقة الشفتين، نتيجة الإصابات التي لحقت به.

وأشار والد الطفل إلى أن الحادثة الأليمة بالرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها أهالي الحي في أوقات سابقة مراراً حول انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.
 
 


