إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي

02:18 م

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي. اضافة اعلان





ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 326 ألفا و309 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.



وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر آب الماضي، نحو 47ألفا و772 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 3602 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.



يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.