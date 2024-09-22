إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 326 ألفا و309 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.
وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر آب الماضي، نحو 47ألفا و772 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 3602 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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