"إعلام اليرموك" تودع احد أعمدتها الدكتور هاشم السلعوس

وأعلن الدكتور السلعوس عن ترك العمل في كلية الاعلام بجامعة اليرموك بعد رحلة عمل أكاديمية امتدت منذ عام 1983.
وتفاعل طلبة وأساتذة مع خبر ترك السلعوس للجامعة بعد رحلة أكاديمية وضعت بصمة في قلوبهم.
ونشر السلعوس تدوينة على "فيسبوك" يعلن بها رحيله عن الجامعة " "يا مَنْ يعزُّ علينا أنْ نفارقهم":
في نهاية هذا الشهر أودّعُ جامعةَ اليرموك، زملاءً وطلّابًا، بعد رحلةٍ اكاديميةٍ امتدّتْ من عامِ 1983 إلى الآن. لقد كانت فترةً مليئةً بالسعادة، جعلتْ من كلية الإعلام بيتًا آخر لي، يعزُّ عليَّ مغادرته، ففيهِ كنتُ برفقةِ زملاءٍ وزميلاتٍ أعزاء، وطلابٍ وطالباتٍ، كانوا ومازالوا بمنزلةِ الأبناء والأصدقاء الأحبّاء الذين سيخلدون في القلب والذاكرة؛ فلهم أرجو مستقبلًا مليئًا بدوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح والسعادة".
وودع السلعوس محافظة إربد التي تحتضن جامعة اليرموك بكلمات مؤثرة أحدثت تفاعل من قبل النشطاء.
وداعًا عروسَ الشمال
ههُنا أمضَيْتُ يا إربدُ أيامَ شبابي
وهنا كانَ غرامي وهنائي وعذابي
وهنا في زوْرَقِ الحبِّ وفي بَحْر اغترابي
هَتَفَ القلْبُ وغنّى فَوْقَ هاتيكَ الهضابِ
لِفِلَسطينَ وما زال يُغنّي للإيابِ
كم روانا جدولُ الحبِّ وكُنّا ظامئينا
كم ملأنا إربدَ الخضراءَ بِشْراً وشُجونا
وامتلأنا لِرُبى نابُلْسَ وَجْداً وحنينا
وضحكنا وبكينْنا وهتفنا منشدينا:
نحن للحبِّ خُلِقْنا ونما الإنسانُ فينا
-
أخبار متعلقة
-
إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار خطط وطنية قبل نهاية العام
-
فيديو - طالبة مدرسة في الأزرق تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأردن
-
الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري
-
مدير مستشفى الأمير فيصل: "دخان الشيبس" وراء اختناق طلاب بالزرقاء.. وهذه حالتهم
-
الحكومة: الملك أكد للأمم المتحدة صلابة الأردن بوجه التهجير والوطن البديل
-
صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم
-
تدهور باص في عمان - صور
-
ذهبت لإصدار جواز سفر للمرة الأولى.. فاكتشفت أنها خارج الأردن