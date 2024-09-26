"إعلام اليرموك" تودع احد أعمدتها الدكتور هاشم السلعوس

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

اضافة اعلان

تودع كلية الاعلام في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور هاشم السلعوس أحد أعمدة الاعلام نهاية الشهر الحالي.



وأعلن الدكتور السلعوس عن ترك العمل في كلية الاعلام بجامعة اليرموك بعد رحلة عمل أكاديمية امتدت منذ عام 1983.



وتفاعل طلبة وأساتذة مع خبر ترك السلعوس للجامعة بعد رحلة أكاديمية وضعت بصمة في قلوبهم.

ونشر السلعوس تدوينة على "فيسبوك" يعلن بها رحيله عن الجامعة " "يا مَنْ يعزُّ علينا أنْ نفارقهم":



في نهاية هذا الشهر أودّعُ جامعةَ اليرموك، زملاءً وطلّابًا، بعد رحلةٍ اكاديميةٍ امتدّتْ من عامِ 1983 إلى الآن. لقد كانت فترةً مليئةً بالسعادة، جعلتْ من كلية الإعلام بيتًا آخر لي، يعزُّ عليَّ مغادرته، ففيهِ كنتُ برفقةِ زملاءٍ وزميلاتٍ أعزاء، وطلابٍ وطالباتٍ، كانوا ومازالوا بمنزلةِ الأبناء والأصدقاء الأحبّاء الذين سيخلدون في القلب والذاكرة؛ فلهم أرجو مستقبلًا مليئًا بدوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح والسعادة".