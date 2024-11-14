إغلاق 35 مقهى في عمان

03:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710079 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، أنه تم إغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان . اضافة اعلان





وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قال الرحامنة ان الاغلاقات بدأت يوم الخميس الماضي كونها غير حاصلة على رخصة تقديم الأرجيلة.



وبين الرحامنة، أن الحملة مستمرة مع الجهات المعنية، لحين تصويب أوضاع المقاهي "والكوفي شوب" المخالفة ، وغير الحاصلة على التراخيص اللازمة .