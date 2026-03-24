إقبال قياسي على المطاعم والحلويات في عيد الفطر بالأردن

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، عمر عواد، أن موسم عيد الفطر السعيد لهذا العام شهد نشاطاً لافتاً وازدهاراً كبيراً في قطاعي المطاعم والحلويات، واصفاً الإقبال بأنه "ممتاز للغاية" مقارنة بالأعوام السابقة.





وأوضح عواد لـ"الوكيل الإخباري" أن الحركة الشرائية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بتنافس العروض بين المحال التجارية، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من المواطنين.



وأشار إلى أن هذا النشاط جاء رغم غياب المغتربين خلال هذه الفترة، إلا أن بقاء معظم المواطنين داخل المملكة نتيجة الظروف الإقليمية أسهم بشكل مباشر في تعزيز الطلب، لتسجل الأسواق أرقاماً تفوق مواسم الأعياد السابقة بفارق واضح.





