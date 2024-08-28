اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع

وفي التفاصيل قال والد ماهر الصوفي واسمه بشير لـ "الوكيل الاخباري" ان السيارة التي كانت تقل ابنه وعويضة سرقت بعد ان تم خطفهما وهما باتجاهما لجسر درعا بالطريق نحو الحدود الأردنية، من قبل الركاب، وفقا لما جرى نقله من معلومات.
ولفت انه أرسل أحد أولاده لسوريا لمتابعة الأمر هناك، واخبره بان السيارة وجدت مع اشخاص قالوا انهم اشتروها، لافتا إلى ان الخاطفين وضعوا الصوفي وعويضة في إحدى المغارات.
وذكر ان ابنه وعويضة اصدقاء، وان الأخير هو من كان يقود المركبة وابنه كان مرافقا له.
وأفاد والد المخطوف أن اخر اتصال بين ابنه وافراد عائلته كان في تمام 7:15 من صباح يوم الاحد، قبيل ان تقتاده العصابة لجهة غير معلومة.
وأكد ان ابنه الذي أرسلة إلى سوريا أوصل كافة المعلومات للسفارة الاردنية بدمشق والتي بدورها خاطبت وزارة الخارجية بالأردن، لافتا إلى أن كل ما بحوزتهم وضعوه بعهدة الخارجية.
ودعا جميع أصحاب الشأن إلى التدخل لانقاذ ابنه وصديقه، داعيا الأشقاء في سوريا إلى التدخل أيضا لانقاذهما.
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