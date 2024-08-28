 
الأربعاء 2024-08-28 02:14 م
 

 

اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع

من المصدر
ماهر الصوفي ومحمد عويضة | من المصدر
الأربعاء، 28-08-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   فُقد سائقي سيارات سفريات أردنيين في سوريا يدعيا ماهر الصوفي ومحمد عويضة، منذ يوم الاحد الماضي، بعد ان أوصلا امانات من عمان إلى دمشق وكانا يهما بالعودة إلى الأردن رفقة ركاب، قبل أن يفقد الاتصال بهما.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل قال والد ماهر الصوفي واسمه بشير  لـ "الوكيل الاخباري" ان السيارة التي كانت تقل ابنه وعويضة سرقت بعد ان تم خطفهما وهما باتجاهما لجسر درعا بالطريق نحو الحدود الأردنية، من قبل الركاب، وفقا لما جرى نقله من معلومات.


ولفت انه أرسل أحد أولاده لسوريا لمتابعة الأمر هناك، واخبره بان السيارة وجدت مع اشخاص قالوا انهم اشتروها، لافتا إلى ان الخاطفين وضعوا الصوفي وعويضة في إحدى المغارات.


وذكر ان ابنه وعويضة اصدقاء، وان الأخير هو من كان يقود المركبة وابنه كان مرافقا له.


وأفاد والد المخطوف أن اخر اتصال بين ابنه وافراد عائلته كان في تمام 7:15 من صباح يوم الاحد، قبيل ان تقتاده العصابة لجهة غير معلومة.


وأكد ان ابنه الذي أرسلة إلى سوريا أوصل كافة المعلومات للسفارة الاردنية بدمشق والتي بدورها خاطبت وزارة الخارجية بالأردن، لافتا إلى أن كل ما بحوزتهم وضعوه بعهدة الخارجية.

ودعا جميع أصحاب الشأن إلى التدخل لانقاذ ابنه وصديقه، داعيا الأشقاء في سوريا إلى التدخل أيضا لانقاذهما.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات اكتشاف معدن تشكل مع فجر النظام الشمسي

أرشيفية

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل" قصتيهما.. الخارجية: نتابع معلومات حول اختفاء مواطنين في سوريا

ى

أخبار الشركات مركز زين الإقليمي (THE BUNKER)يقدّم خدماته الاستثنائية لبنك القاهرة عمّان

تعبيرية

تكنولوجيا "المصباح الأزرق" اكتشاف غير مسار التكنولوجيا في العالم

تعبيرية

أخبار محلية رجل يقتل ابنته بالرصاص جنوبي عمان

واتساب

تكنولوجيا كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق؟

من المصدر

أخبار محلية 375 مليون دينار صادرات المملكة من المجوهرات 2023

أرشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لغزة حاليا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل