اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع

الوكيل الإخباري- فُقد سائقي سيارات سفريات أردنيين في سوريا يدعيا ماهر الصوفي ومحمد عويضة، منذ يوم الاحد الماضي، بعد ان أوصلا امانات من عمان إلى دمشق وكانا يهما بالعودة إلى الأردن رفقة ركاب، قبل أن يفقد الاتصال بهما.

اضافة اعلان



وفي التفاصيل قال والد ماهر الصوفي واسمه بشير لـ "الوكيل الاخباري" ان السيارة التي كانت تقل ابنه وعويضة سرقت بعد ان تم خطفهما وهما باتجاهما لجسر درعا بالطريق نحو الحدود الأردنية، من قبل الركاب، وفقا لما جرى نقله من معلومات.



ولفت انه أرسل أحد أولاده لسوريا لمتابعة الأمر هناك، واخبره بان السيارة وجدت مع اشخاص قالوا انهم اشتروها، لافتا إلى ان الخاطفين وضعوا الصوفي وعويضة في إحدى المغارات.



وذكر ان ابنه وعويضة اصدقاء، وان الأخير هو من كان يقود المركبة وابنه كان مرافقا له.



وأفاد والد المخطوف أن اخر اتصال بين ابنه وافراد عائلته كان في تمام 7:15 من صباح يوم الاحد، قبيل ان تقتاده العصابة لجهة غير معلومة.