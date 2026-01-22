استمرار انقطاع دواء كولشسين في الأردن يهدد صحة المرضى ولا حلول في الأفق

02:07 م

الوكيل الإخباري- شكا عدد من مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط من انقطاع دواء الكولشيسين في الصيدليات بالإضافة إلى عدم توفره في المستشفيات.





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدواء يستخدم للتخفيف من الهجمات والأعراض المصاحبة للمرض مثل آلام المفاصل وتورم الأطراف وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



وأضافوا أن الدواء غير متوفر منذ أكثر من 3 شهور، علما بأن الدواء البديل لا يحقق ذات الفائدة في التقليل من الأعراض أو الحماية من خطر الهجمات.



وطالبوا المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضرورة توفير الأدوية أو إعطاء رخص الاستيراد لأكثر من مستودع لتفادي إشكالية انقطاع الادوية وشحها.



وكان طرح "برنامج الوكيل"، مع نهاية العام الماضي قضية انقطاع دواء كولشسين في الأردن، وسط قلق ومخاوف يسود المرضى بشأن عدم توفيره قريبا.



وقال عدد من المرضى والمراجعين إنهم اضطروا للبحث عن الدواء في محافظات مختلفة أو اللجوء إلى بدائل دوائية، في حين أوضح بعض الصيادلة أن البدائل لا تحقق الفعالية ذاتها التي يوفّرها الدواء الأصلي، الذي يوصي به الأطباء عادةً نظراً لسرعة استجابة الجسم له.



وفي ظل استمرار النقص، تساءل المرضى عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان توافر الأدوية الأساسية في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بإصدار توضيح رسمي حول أسباب الانقطاع وخطة المعالجة.

