الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن القاعدة القانونية تنص على أنه إذا صادف اليوم الأخير من المهلة عطلة رسمية، فإن المدة تمتد تلقائياً إلى أول يوم دوام رسمي يلي العطلة، دون استيفاء أي غرامات.
وأشار إلى أن تسجيل الوفاة يرتبط بقضايا الوصاية والميراث، مؤكداً أن الهدف من التبليغ ضمن المدة القانونية هو تحقيق المصلحة العامة.
وبيّن الخصاونة أن دائرة الأحوال المدنية واصلت تقديم خدماتها إلكترونياً خلال العطلة، حيث أصدرت 1207 جوازات سفر، كما كان بإمكان المواطنين تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً وإنجاز مختلف المعاملات.
وكانت قد وردت شكوى إلى "برنامج الوكيل" من مواطن استغرب فرض غرامة تأخير بقيمة 10 دنانير عليه عند إصدار شهادة وفاة لشقيقه، رغم تزامن فترة التبليغ مع عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.
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