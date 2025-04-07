الإثنين 2025-04-07 01:32 م
 

الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

عطلة
عطلة
 
الإثنين، 07-04-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  ينتظر الأردنيون يومين عطلة رسمية الشهر  القادم - ايار - وستكون وفق  رصد موقع الوكيل الاخباري على النحو التالي : 

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عيد العمال: يوم الخميس، 1 أيار ، عطلة رسمية مخصصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.

عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

 
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