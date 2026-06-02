الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم

وأكد مشجعون ومتابعون للشأن الرياضي أن المنتخب نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ حضوره على الساحة القارية والعربية بفضل كوكبة من اللاعبين الذين تفوقوا على أنفسهم وقدموا الكثير من موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات وعدد من اللاعبين في مختلف المراكز، مشيرين إلى أن الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023 ثم بلوغ نهائي كأس العرب 2025 شكلا محطتين بارزتين في مسيرة الكرة الأردنية، وأسهما في تعزيز الثقة بقدرات اللاعبين والجهاز الفني على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى.
وأشاروا إلى أن دعم المنتخب يجب أن يستمر بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، باعتبارها جزءا من مرحلة الإعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدين أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في اختبار اللاعبين وتجربة الخطط الفنية والوقوف على جاهزية العناصر المتاحة، وكذلك الأمر ينطبق على الأداء في كأس العالم حيث تمثل المشاركة الأولى مقدمة للتأهل الثاني عام 2030 بفضل هذا الجيل القادر على مقارعة الكبار وسط دعم لا محدود من القيادة الهاشمية والاتحاد الأردني لكرة القدم.
ولفت متابعون إلى أن المنتخب تعرض لخسارة عدد من العناصر المؤثرة بسبب الإصابات الخطيرة التي أبعدتهم عن الملاعب، من بينهم يزن النعيمات وعصام سميري وأدهم القرشي، الأمر الذي فرض تحديات إضافية على الجهاز الفني في البحث عن البدائل المناسبة والمحافظة على المستوى التنافسي للفريق، ما يضعنا أمام اختبار حقيقي للاعبين الذي وقع عليهم الاختيار لتمثيل الأردن في كأس العالم.
وأعربت جماهير النشامى عن دعمها الكامل للمدرب والجهاز الفني في اختيار التشكيلة الأنسب للمرحلة المقبلة، مشددة على أهمية منح الفرصة للمواهب الشابة القادرة على تمثيل الأردن بأفضل صورة مثل عودة الفاخوري وعلي العزايزة ويوسف قشي، بما يضمن رفد المنتخب بأجيال جديدة تواصل مسيرة الإنجازات وتسهم في تحقيق البطولات وتقديم صورة مشرفة عن الكرة الأردنية في المحافل الإقليمية والعالمية.
