الأردن .. شكاوى من تعطل صافرات الإنذار في بعض المناطق

02:21 م

الوكيل الإخباري- أفاد مواطنون في مناطق متعددة بالمملكة بشكاوى حول تعطل صافرات الإنذار في مناطقهم.





وبحسب الشكاوى التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري" من مواطنين يسكنون في وادي موسى بمحافظة الطفيلة، وضاحية مكة المكرمة في الزرقاء، إضافة إلى جرش – جبل العتمات أمام مسجد الغفران، ان الصافرات لا تعمل بشكل كامل أو متوقفة تمامًا.



وطالب مقدمو الشكاوى الجهات المختصة بالتدخل لإصلاح صافرات الإنذار وضمان عملها بكفاءة، مشددين على أن معرفة وقت الخطر تُعد أمرًا حيويًا لسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.





