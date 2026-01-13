الأرصاد: صما تسجل أعلى كميات هطول مطري في المملكة حتى 6 صباحا

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب إن كميات الأمطار التي سُجلت في المملكة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم أظهرت تركز الهطولات في شمال ووسط المملكة.



وأوضح آل خطاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن صما في محافظة إربد سجلت أعلى كمية بلغت نحو 34 ملم، تلتها رأس منيف في عجلون بـ26 ملم، ثم مدينة إربد بـ25 ملم، فيما سجلت السلط 18 ملم، ووسط البلد في عمّان 16 ملم، والقويسمة 16 ملم، ودير علا 18 ملم، والباقورة 15 ملم، وحدائق الحسين 13 ملم، والظليل 10 ملم، وجبيهة 10 ملم، ومطار عمّان المدني 9 ملم، والرمثا 8 ملم، وجرش ووادي الريان 6 ملم، والمفرق 6 ملم، والزرقاء 5 ملم، ومطار الملكة علياء 5 ملم، والغباوي 2 ملم، والطفيلة 1.5 ملم، ومادبا 5.5 ملم، فيما سجلت القطرانة والبترا والشوبك أقل من 1 ملم.



وأضاف آل خطاب أنه وبحسب صور رادار الطقس، لا يزال تدفق الأمطار مستمرًا حاليًا على محافظات إربد وعجلون والزرقاء والمفرق وأجزاء من العاصمة عمّان، إضافة إلى مناطق من البلقاء ومادبا، في حين لا تشهد المناطق الجنوبية هطولًا مطريًا في الوقت الحالي، إلا أنه يُتوقع أن تشهد تحسنًا على الهطولات بعد الظهر.

