الأمانة: تشديد الرقابة على التدخين والاراجيل في حدائق الحسين

الوكيل الإخباري- أكد مدير حدائق الحسين في أمانة عمان الكبرى، المهندس سائد كريشان، أن ظاهرة الأراجيل في الحدائق تعد مشكلة مؤرقة مشيرا إلى أنه تقرر تطبيق المادة 52 من قانون الصحة العامة، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، بدءا من صيف هذا العام.



وقال كريشان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إنه حصل على موافقة الإدارة العليا للبدء بتفتيش المركبات عند مداخل الحديقة، مؤكدًا أن التفتيش لا يشمل الغرف الداخلية للسيارات حفاظا على خصوصية الزائرين.



وفيما يتعلق بكشك يُشعل الفحم لاستخدامه في الأراجيل داخل الحديقة، أكد كريشان أنه تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وأشار إلى أن حدائق الحسين تستقبل نحو 700 ألف زائر سنويا من الأردنيين والأجانب، كما انها تستقطب مهرجانات وطنية وبازارات تدعم اصحاب المشاريع الصغيرة.



وأوضح كريشان أن الحديقة تمتد على مساحة 550 دونما، مزروعة بنحو 20 ألف شجرة، إلى جانب 200 دونم إضافية محيطة بها.



وبين أن عدد الزوار الحديقة يصل إلى 25 ألف زائر يوم الجمعة فقط.

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