الأمانة: جسر مشاة جديد بين السادس والسابع قريباً .. وانتهاء جسري خلدا – صويلح خلال أسبوعين

09:17 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمّان الكبرى المهندس هاني المراشدة، أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء جسر مشاة جديد بديل للجسر الذي أُزيل في المنطقة الواقعة بين الدوار السادس والسابع مقابل منطقة الصويفية، وذلك بعد تعرض الجسر السابق لحادث سير تسبب بتصدعات كبيرة في هيكله الخرساني.





وأوضح المراشدة، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن الجسر الجديد سيكون معدنياً، مبيناً أن هذا النوع يُعد أفضل من الجسور الإسمنتية من حيث الصيانة والمرونة وطول العمر التشغيلي، مشيراً إلى أن الأمانة بدأت منذ عام 2015 بالتحول نحو الجسور المعدنية واستبدال الخرسانية بها تدريجياً.



وأضاف أن الأمانة تواصل كذلك تنفيذ مشروع تركيب جسرَي مشاة في المنطقة الممتدة من دوار خلدا باتجاه دوار صويلح، وتحديداً بالقرب من منطقة المطاعم، وهي من المواقع التي شهدت ملاحظات مرورية وحوادث دهس سابقة، مؤكداً أن العمل سينتهي خلال أسبوعين، لتكون الجسور جاهزة أمام المواطنين.



وبيّن المراشدة أن الجسور الخرسانية المقابلة لحدائق الملك حسين جرى إزالتها أيضاً، وسيتم قريباً تنفيذ جسور معدنية بديلة ضمن خطة الأمانة لتطوير البنية التحتية وتحسين سلامة المشاة في مختلف مناطق العاصمة.



وكانت قد وردت إلى "برنامج الوكيل" العديد من ملاحظات المواطنين حول إزالة جسر المشاة المقابل لمنطقة الصويفية ، حيث يخدم هذا الجسر مئات الموظفين العاملين في الصويفية والذين يحتاجون الجسر للوصول إلى المسرب الآخر لركوب وسائل النقل العام باتجاه الثامن .





