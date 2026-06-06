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الأمن: صوت عصف أعقب تسرب غاز داخل مطعم في عين الباشا

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
السبت، 06-06-2026 12:26 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقعت حادثة تسرب اسطوانة غاز داخل احد المطاعم بمنطقة مثلث المخللات في عين الباشا ونتج عنه صوت عصف ما أدى الى اندلاع حريق.

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ووفق مديرية الامن العام على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وتم اخماد الحريق بالكامل، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح إنما أضرار مادية فقط وبوشرت التحقيقات

 
 


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