الأمن: صوت عصف أعقب تسرب غاز داخل مطعم في عين الباشا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت حادثة تسرب اسطوانة غاز داخل احد المطاعم بمنطقة مثلث المخللات في عين الباشا ونتج عنه صوت عصف ما أدى الى اندلاع حريق.

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