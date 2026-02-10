الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر

وقال مصدر لـ"الوكيل الإخباري" إن التحقيقات ما تزال جارية، وإن عمليات التتبع والمتابعة أسفرت عن ضبط المشتبه بهم الجدد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وكان "برنامج الوكيل" قد كشف صباح الإثنين تفاصيل قضية احتيال منظّمة تعرّض لها عدد من تجّار السيارات في عمّان والزرقاء، حيث قامت مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا بشراء مركبات فارهة بأسلوب قانوني ظاهري، قبل التحايل وتهريب نحو 50 سيارة عبر ميناء العقبة باتجاه نويبع في مصر، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بملايين الدنانير.
