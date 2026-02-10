الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر

03:43 م

الوكيل الإخباري- ألقى العاملون في الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص جدد متورطين في قضية تهريب سيارات أردنية إلى مصر، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية إلى 6 أشخاص حتى الآن.





وقال مصدر لـ"الوكيل الإخباري" إن التحقيقات ما تزال جارية، وإن عمليات التتبع والمتابعة أسفرت عن ضبط المشتبه بهم الجدد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وكان "برنامج الوكيل" قد كشف صباح الإثنين تفاصيل قضية احتيال منظّمة تعرّض لها عدد من تجّار السيارات في عمّان والزرقاء، حيث قامت مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا بشراء مركبات فارهة بأسلوب قانوني ظاهري، قبل التحايل وتهريب نحو 50 سيارة عبر ميناء العقبة باتجاه نويبع في مصر، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بملايين الدنانير.

