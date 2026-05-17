الإعلامي القطري خالد جاسم عبر "برنامج الوكيل": أشعر بأنني بين أهلي في الأردن .. ولن أنسى هذا الموقف

الوكيل الإخباري- عبّر الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم عن سعادته الكبيرة بوجوده في الأردن، مؤكداً أنه يشعر دائماً بأنه بين أهله وناسه، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الحالية للمملكة.





وقال خالد جاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إنه يكنّ محبة كبيرة للأردن وشعبه، مشيراً إلى أن زياراته المتكررة للمملكة جعلته أكثر ارتباطاً بها، مضيفاً: "منذ القدم وخلال زياراتي للأردن لم أرَ إلا الخير من هذا البلد الذي أحبه، وأعشق كرم أهله".



وأضاف أنه يستمتع كثيراً بالأجواء في الأردن، واصفاً الطقس بـ"الخيالي"، إلى جانب الأجواء الشعبية التي يعيشها، لافتاً إلى عشقه لمنطقة وسط البلد في الفترة الصباحية، وما تتميز به من تفاصيل تراثية وحيوية خاصة.



وأكد خالد جاسم أن الأردن يشهد تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه لاحظ تنوعاً كبيراً في الموروث الثقافي والسياحي، لافتاً إلى أن المملكة تزخر بالعديد من الوجهات المميزة، خاصة في عجلون وجرش ومناطق الشمال.



وأشار إلى أن البنية التحتية في الأردن متميزة، وأن كل ما يحتاجه يجده خلال زيارته، مؤكداً أنه يشعر بالسعادة منذ لحظة دخوله المملكة، قائلاً: "منذ وصولي إلى الأردن لم أرَ إلا الابتسامة والفرح".



ووجّه خالد جاسم تحية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مشيداً بدعمهما للشباب، كما وجّه التحية إلى القوات المسلحة الأردنية وكل من استقبله بحفاوة وترحاب.



وكشف خالد جاسم عن موقف ترك أثراً كبيراً لديه، حين حاول البحث عن فندق للإقامة، إلا أن عدداً من الأردنيين بادروا بدعوته إلى منازلهم، مؤكدين أن بيوتهم مفتوحة له، وهو ما وصفه بأنه يعكس أصالة الشعب الأردني وكرمه.



وعلى الصعيد الرياضي، أشاد خالد جاسم بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة الأردنية، مؤكداً أن ما حققه منتخب الأردن لكرة القدم في الفترة الماضية يعكس حجم العمل والتطور، مشيراً إلى أن وصول المنتخب إلى كأس العالم يُسجل "بأحرف من ذهب".



ووجّه رسالة إلى لاعبي منتخب الأردن لكرة القدم، دعاهم فيها إلى الاستمتاع بالمشاركة المونديالية وتقديم الأداء القتالي المعروف عنهم، متمنياً لهم التوفيق في الاستحقاق التاريخي المقبل.












